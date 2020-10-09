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Венецианская комиссия оценила законопроект о судебной реформе в Украине

Страсбург, Пятница 09 октября 2020 23:17
Венецианская комиссия оценила законопроект о судебной реформе в Украине
Фото: здание ВСУ (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Венецианская комиссия в целом положительно оценила законопроект о судоустройстве и статусе судей №3711, внесенный в Верховную раду президентом Украины Владимиром Зеленским, но с некоторыми замечаниями. Эксперты отметили необходимость заполнить около 2 тысяч вакансий судей.

Об этом говорится в отчете Венецианской комиссии.

Законопроект №3711, который предусматривает улучшение процедур по формированию и функционированию органов судебного управления, является частью шагов в правильном направлении, сообщили в комиссии.

"Серьезной проблемой, с которой столкнулось украинское судопроизводство, является огромное количество незаполненных вакансий судебных должностей. Это связано с бездействием Высшей квалификационной комиссии судей. Также нерешенным остается вопрос о балансе кадрового состава Верховного суда", - считают в Венецианской комиссии.

Эксперты рекомендуют урегулировать вопрос о добропорядочности и этике в деятельности членов Высшей квалификационной комиссии, который не учтен в законопроекте. Они также подчеркнули, что новая Высшая квалификационная комиссия судей должна получить полную независимость в своей деятельности.

Напомним, Владимир Зеленский предложил Верховной раде изменить свою судебную реформу, которую Конституционный суд признал несоответствующей Основному закону.

До этого глава комитета по вопросам правовой политики, нардеп Андрей Костин рассказал, что проблему с двумя Верховными судами в Украине можно решить путем присоединения одного к другому.

РБК-Украина писало, что КСУ признал неконституционными положения судебной реформы Зеленского, в частности, неконституционным признано, в том числе, сокращение количества судей Верховного суда с 200 до 100.

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Новости Украины Политика Судебная реформаВенецианская комиссия
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