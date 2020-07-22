Венеційська комісія оцінила український закон про референдум

Фото: Рада (РБК-Україна)

Венеційська комісія дала деякі рекомендації

Венеційська комісія опублікувала терміновий висновок щодо законопроекту №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум. Загалом законопроект демокартичний, але деякі положення потрібно уточнити.

Відповідне рішення опубліковано на сайті Ради Європи.

Комісія дала рекомендацію чітко прописати, що з питань загальнонаціонального значення не повинно бути додаткових критеріїв за умови, що буде зібрано встановлену кількість підписів.

“В іншому випадку, якщо збір значної кількості підписів не вважається доказом національного значення, повинні бути інші чіткі об’єктивні критерії для того, щоб пропоноване питання вважалося таким, що має загальнонаціональне значення”, - сказано в рекомендаціях.

Які ще рекомендації опублікувала Венеціанська комісія:

переглянути процедуру референдуму в межах "народної ініціативи" з метою "надання парламенту ролі до і після голосування".

вказати, який орган уповноважений насамперед визначати, чи відповідає питання загальнонаціональному значенню.

розглянути питання про включення в законопроект додаткового обмеження на одночасну організацію всеукраїнського референдуму і місцевих виборів.

законопроект повинен бути змінений таким чином, щоб на кожному референдумі було збалансоване представництво прихильників і противників, які беруть участь в засіданнях ЦВК.

публікувати в офіційній газеті текст, який буде винесено на референдум, і можливі законодавчі наслідки.

заборонити органам держвлади впливати на результати голосування шляхом проведення надмірної односторонньої передвиборної агітації і вимагав від органів влади зберігати об’єктивність в своїх заявах

передбачити переконливі і ефективні санкції за порушення, пов’язані із засобами масової інформації.

встановити підстави і процедури анулювання результатів на рівні ділянки, округу або країни, а також їх наслідки на основі об’єктивних критеріїв та обмежуючись випадками, коли на результати виборів могли вплинути.

Нагадаємо, 18 червня парламент підримав в першому читанні президентський законопроект про всеукраїнський референдум з необхідністю його доопрацювання до другого читання.

Зазначимо, у "Слуги народу" розраховують, що закон про всеукраїнський референдум в цілому нардепи зможуть прийняти восени.