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Венецианка отложила рассмотрение закона об олигархах на январь

Автор: Юлия Бойко

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) отложила рассмотрение закона об олигархах на январь. Вывод по нему будет предоставлен по срочной процедуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Верховной рады в Конституционном суде Ольги Совгири.

По ее словам, бюро Венецианской комиссии сообщило о переносе рассмотрения вопроса о предоставлении заключения по украинскому закону "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" на следующую пленарную сессию, которая состоится во второй половине января 2022 года.

"Вывод будет предоставлен по срочной процедуре. Предварительно, рассмотрение этого вопроса было запланировано на 10-11 декабря этого года на 129-й пленарной сессии Венецианской комиссии", - добавила Совгиря.

Напомним, ранее Кабинет министров утвердил план борьбы с олигархами.

Также сообщалось, что СНБО определит первых олигархов, которых внесут в специальный реестр, в конце мая 2022 года.

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Венецианская комиссияЗакон об олигархах