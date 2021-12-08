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Венеціанка відклала розгляд закону про олігархів на січень

Автор: Юлія Бойко

Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) відклала розгляд закону про олігархів на січень. Висновок по ньому буде надано за терміновою процедурою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Верховної ради в Конституційному суді Ольги Совгирі.

За її словами, бюро Венеціанської комісії повідомило про перенесення розгляду питання про надання висновку за українським законом "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" на наступну пленарну сесію, яка відбудеться в другій половині січня 2022 року.

"Висновок буде надано за терміновою процедурою. Попередньо, розгляд цього питання було заплановано на 10-11 грудня цього року на 129-й пленарній сесії Венеціанської комісії", - додала Совгиря.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив план боротьби з олігархами.

Також повідомлялося, що РНБО визначить перших олігархів, яких внесуть до спеціального реєстру, наприкінці травня 2022 року.

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