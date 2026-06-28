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У Венесуелі врятували дитину, яка пробула під завалами 70 годин (відео)

05:51 28.06.2026 Нд
2 хв
Понад 1600 іноземних фахівців безперервно розбирають завали після землетрусів
aimg Катерина Коваль
Фото: операція порятунку хлопчика в Венесуелі (x.com/mindefensa)

Колумбійські рятувальники, які допомагають ліквідовувати наслідки подвійного землетрусу у Венесуелі, здійснили успішну операцію з порятунку 11-річного хлопчика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Міністерства оборони Колумбії.

Деталі унікального порятунку

Спецоперацію з визволення дитини провели співробітники Національної служби з управління ризиками стихійних лих спільно з бійцями пожежної служби Боготи (Колумбія).

У колумбійському оборонному відомстві наголосили, що цей успішний випадок повертає віру та дає надію знайти інших живих людей, які досі можуть перебувати під руїнами будівель.

Наразі у Венесуелі розгорнуто масштабні пошуково-рятувальні роботи. До країни вже прибули понад 1 600 іноземних фахівців, які разом із місцевими службами та волонтерами безперервно розбирають уламки бетонних конструкцій у постраждалих містах.

Нагадаємо, увечері 24 червня Венесуелу сколихнули два надпотужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5, які сталися з інтервалом менш ніж у хвилину. За даними Геологічної служби США (USGS), це найсильніше стихійне лихо в країні з 1900 року, яке вже визнано найкатастрофічнішою подією для Венесуели за останні 123 роки.

Станом на 28 червня кількість підтверджених жертв катастрофи стрімко зростає і вже досягла 1 430 загиблих, а кількість поранених перевищила 3 200 осіб. Понад 3 тисячі родин наразі перебувають у тимчасових притулках. Через масштабні руйнування інфраструктури, дефіцит техніки та значну кількість зниклих безвісти, уряд країни запровадив надзвичайний стан.

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