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В Венесуэле спасли ребенка, пробывшего под завалами 70 часов (видео)

05:51 28.06.2026 Вс
2 мин
Более 1600 иностранных специалистов непрерывно разбирают завалы после землетрясений
aimg Екатерина Коваль
Фото: операция по спасению мальчика в Венесуэле (x.com/mindefensa)

Колумбийские спасатели, помогающие ликвидировать последствия двойного землетрясения в Венесуэле, провели успешную операцию по спасению 11-летнего мальчика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Министерства обороны Колумбии.

Детали уникального спасения

Спецоперацию по освобождению ребенка провели сотрудники Национальной службы по управлению рисками стихийных бедствий совместно с бойцами пожарной службы Боготы (Колумбия).

В колумбийском оборонном ведомстве отметили, что этот успешный случай возвращает веру и дает надежду найти других живых людей, которые до сих пор могут находиться под развалинами зданий.

В настоящее время в Венесуэле развернуты масштабные поисково-спасательные работы. В страну уже прибыли более 1600 иностранных специалистов, которые вместе с местными службами и волонтерами непрерывно разбирают обломки бетонных конструкций в пострадавших городах.

Напомним, вечером 24 июня Венесуэлу всколыхнули два сверхмощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, которые произошли с интервалом менее чем в минуту. По данным Геологической службы США (USGS), это самое сильное стихийное бедствие в стране с 1900 года, которое уже признано самым катастрофическим событием для Венесуэлы за последние 123 года.

По состоянию на 28 июня количество подтвержденных жертв крушения стремительно растет и уже достигло 1 430 погибших, а число раненых превысило 3 200 человек. Более 3 тысяч семей сейчас находятся во временных приютах. Из-за масштабных разрушений инфраструктуры, дефицита техники и значительного числа пропавших без вести, правительство страны ввело чрезвычайное положение.

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