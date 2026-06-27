Кількість загиблих унаслідок землетрусів у Венесуелі зросла до 1430 осіб

Кількість загиблих унаслідок двох землетрусів, що сталися у Венесуелі, зросла до 1430 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Масштаби руйнувань та гуманітарна ситуація

За офіційними даними венесуельської влади, окрім загиблих, щонайменше 3200 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості, а понад 3100 громадян залишилися без даху над головою.

Ситуація ускладнюється безпрецедентною кількістю зниклих: родичі подали заяви про розшук щонайменше 68 900 людей, доля яких наразі залишається невідомою.

Найбільше руйнувань зафіксовано в північних регіонах країни, зокрема в місті Ла-Гуайра, яке оголошене зоною лиха. Через брак важкої техніки цивільне населення змушене розгрібати завали зруйнованих багатоповерхівок та житлових будинків лопатами та голіруч.

За попередніми підрахунками Програми розвитку ООН (ПРООН), прямі матеріальні втрати (зокрема знищення житлового фонду та майна) становлять 6,7 млрд доларів.

Ця сума еквівалентна приблизно 6% валового внутрішнього продукту (ВВП) Венесуели. При цьому оцінка не враховує довгострокових збитків від зупинки підприємств та витрат на майбутню реконструкцію.

Міжнародна допомога та заходи безпеки

Для стабілізації ситуації в зоні лиха залучено понад 14 000 військовослужбовців та поліцейських. Наразі доступ до уражених територій суворо обмежено - в'їзд цивільного транспорту та волонтерів дозволений лише за наявності спеціальних перепусток.

Паралельно розгортається масштабна міжнародна гуманітарна місія. До пошуково-рятувальних робіт уже долучилися спецпризначенці та медики з низки країн: Велика Британія, Туреччина та Нідерланди, США, Франція, Мексика, Бразилія та Сальвадор.

Представник Державного департаменту США Джеремі Льюїн повідомив, що американські військові взяли на себе координацію авіарейсів для оперативної доставки мобільних госпіталів та медикаментів.

До узбережжя Венесуели також підійшов транспортний корабель Військово-морських сил США, обладнаний для прийому постраждалих, які потребують невідкладної хірургічної допомоги.

Представники Міжнародного Червоного Хреста зазначають, що операція проходить у режимі "перегонів із часом", оскільки шанси знайти живих під завалами стрімко зменшуються, а тисячі людей досі бояться повертатися до вцілілих будівель через загрозу нових афтершоків.