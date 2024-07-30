У Венесуелі тисячі людей вийшли протестувати проти результатів виборів президента

Невдовзі після того, як Національна виборча рада, яка є лояльною до правлячої партії Мадуро, оголосила, що він виграв третій шестирічний термін, розлючені протестувальники почали маршувати вулицями Каракаса та інших міст Венесуели.

У столиці протести були здебільшого мирними, але коли десятки співробітників поліції в спорядженні заблокували ходу, почалася бійка. Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників. Деякі з них кидали в поліцейських каміння та інші предмети.

Мадуро заявив, що у Венесуелі "знову намагаються здійснити державний переворот фашистського та контрреволюційного характеру".

"Ми вже знаємо цей фільм, і цього разу не буде жодної слабкості", — сказав він, додавши, що "закон Венесуели буде поважатися".

Від опозиції, яка пообіцяла захищати свої голоси, коментарів не було. Лідери опозиції планували провести пресконференцію пізніше цього дня.

Деякі протестувальники намагалися заблокувати автомагістралі, в тому числі ту, яка з’єднує столицю з портовим містом, де знаходиться головний міжнародний аеропорт країни.

Офіційні особи відклали публікацію детальних підрахунків голосів на недільних виборах після того, як оголосили Мадуро переможцем, який набрав 51% голосів, у порівнянні з 44% дипломата у відставці Едмундо Гонсалеса.