В Венесуэле тысячи человек вышли протестовать против результатов выборов президента

Вскоре после того, как Национальный избирательный совет, лояльный правящей партии Мадуро, объявил, что он выиграл третий шестилетний срок, разъяренные протестующие начали маршировать по улицам Каракаса и других городов Венесуэлы.

В столице протесты были в основном мирными, но когда десятки сотрудников полиции в снаряжении заблокировали шествие, началась потасовка. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. Некоторые из них бросали в полицейские камни и другие предметы.

Мадуро заявил, что в Венесуэле "опять пытаются совершить государственный переворот фашистского и контрреволюционного характера".

"Мы уже знаем этот фильм, и в этот раз не будет никакой слабости", - сказал он, добавив, что "закон Венесуэлы будет уважаться".

От оппозиции, пообещавшей защищать свои голоса, комментариев не было. Лидеры оппозиции планировали провести пресс-конференцию позже в этот день.

Некоторые протестующие пытались заблокировать автомагистрали, в том числе соединяющую столицу с портовым городом, где находится главный международный аэропорт страны.

Официальные лица отложили публикацию подробных подсчетов голосов на воскресных выборах после того, как объявили Мадуро победителем, набравшим 51% голосов, по сравнению с 44% дипломата в отставке Эдмунда Гонсалеса.