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В Венесуэле тысячи человек вышли протестовать против результатов выборов президента

Фото: президент Венесуэлы Николас Мадуро (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Венесуэлы в понедельник, чтобы протестовать против, как они говорят, попыток президента Николаса Мадуро украсть победу на спорных выборах в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Вскоре после того, как Национальный избирательный совет, лояльный правящей партии Мадуро, объявил, что он выиграл третий шестилетний срок, разъяренные протестующие начали маршировать по улицам Каракаса и других городов Венесуэлы.

В столице протесты были в основном мирными, но когда десятки сотрудников полиции в снаряжении заблокировали шествие, началась потасовка. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. Некоторые из них бросали в полицейские камни и другие предметы.

Мадуро заявил, что в Венесуэле "опять пытаются совершить государственный переворот фашистского и контрреволюционного характера".

"Мы уже знаем этот фильм, и в этот раз не будет никакой слабости", - сказал он, добавив, что "закон Венесуэлы будет уважаться".

От оппозиции, пообещавшей защищать свои голоса, комментариев не было. Лидеры оппозиции планировали провести пресс-конференцию позже в этот день.

Некоторые протестующие пытались заблокировать автомагистрали, в том числе соединяющую столицу с портовым городом, где находится главный международный аэропорт страны.

Официальные лица отложили публикацию подробных подсчетов голосов на воскресных выборах после того, как объявили Мадуро победителем, набравшим 51% голосов, по сравнению с 44% дипломата в отставке Эдмунда Гонсалеса.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро и его соперник от оппозиции Эдмунд Гонсалес заявили о своей победе на президентских выборах после голосования 28 июля, отмеченного манипуляциями и отдельными случаями насилия.

По данным экзит-полла, проведенного компанией Edison Research, известной своими исследованиями выборов в США, Гонсалес набирал 65% голосов, а Мадуро – 31%.

Местная фирма Meganalisis прогнозировала, что Гонсалес получит 65% голосов, а Мадуро чуть меньше 14%.

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ВенесуэлаНиколас Мадуро