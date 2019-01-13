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В Венесуэле задержали главу оппозиционного парламента

Новости » Политика    13.01.2019 - 22:20
В Венесуэле задержали главу оппозиционного парламента
Фото: Хуан Гуаидо (twitter.com/AsambleaVE)

Правоохранители отпустили политика после допроса

Спецслужбы Венесуэлы задержали председателя оппозиционного парламента страны Хуана Гуаидо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

В Национальной ассамблее Венесуэлы заявили, что сотрудники Боливарианской службы национальной разведки задержали политика, когда он ехал на своей машине по трассе, которая ведет из столицы страны Каркаса в Ла-Гуайру. 

Политика отпустили на свободу после допроса, что предоставило ему возможность принять участие в антиправительственной демонстрации в Варгасе, на которую он и направлялся до задержания.

"Режим попытался меня остановить, но ничто и никто нас не остановит. Мы продолжаем идти вперед для нашей Венесуэлы", - заявил Гуаидо после задержания.

 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Аргентина запретила въезд чиновникам из Венесуэлы. Правительство Аргентины проинформировало Каракас о решении приостановить действия соглашения о безвизовом въезде для дипломатов и чиновников.

 

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