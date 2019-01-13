В Венесуэле задержали главу оппозиционного парламента

Фото: Хуан Гуаидо (twitter.com/AsambleaVE)

Правоохранители отпустили политика после допроса

Спецслужбы Венесуэлы задержали председателя оппозиционного парламента страны Хуана Гуаидо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

В Национальной ассамблее Венесуэлы заявили, что сотрудники Боливарианской службы национальной разведки задержали политика, когда он ехал на своей машине по трассе, которая ведет из столицы страны Каркаса в Ла-Гуайру.

Политика отпустили на свободу после допроса, что предоставило ему возможность принять участие в антиправительственной демонстрации в Варгасе, на которую он и направлялся до задержания.

"Режим попытался меня остановить, но ничто и никто нас не остановит. Мы продолжаем идти вперед для нашей Венесуэлы", - заявил Гуаидо после задержания.

Funcionarios del Sebin interceptaron y se llevaron, hasta ahora sin rumbo conocido , al Presidente de la Asamblea Nacional, Dip. @jguaido . El hecho ocurrió bajando a la Guaira, a la altura de El Limón. #13Ene pic.twitter.com/3jpvylk3Ar — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 13 січня 2019 р.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Аргентина запретила въезд чиновникам из Венесуэлы. Правительство Аргентины проинформировало Каракас о решении приостановить действия соглашения о безвизовом въезде для дипломатов и чиновников.