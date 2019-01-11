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Аргентина запретила въезд чиновникам из Венесуэлы

Новости » Политика    11.01.2019 - 03:20
Аргентина запретила въезд чиновникам из Венесуэлы
Фото: флаг Аргентины (из открытых источников)

Действие соглашения о безвизовом въезде для дипломатов и чиновников приостановлено

Власти Аргентины приняли решение запретить высокопоставленным чиновникам из Венесуэлы въезд на территорию страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аргентинского МИД.

Так, в заявлении ведомства говорится, что правительство Аргентины проинформировало Каракас о решении приостановить действия соглашения о безвизовом въезде для дипломатов и чиновников.

"Осуждая разрыв конституционного строя и верховенства закона в Венесуэле, Аргентина объявляет о своем полном признании национальной ассамблеи как единственно демократически избранного органа в этой стране", - говорится в сообщении.

Отметим, 9 января власти Перу запретили въезд на территорию страны 100 чиновникам из Венесуэлы, в том числе президенту страны Николасу Мадуро. В список вошли министры, губернаторы, судьи, связанные с властями бизнесмены и некоторые члены семей чиновников.

Напомним, ранее сообщалось, что Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на 2019–2025 годы.

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