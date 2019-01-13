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У Венесуелі затримали голову опозиційного парламенту

Новини » Політика    13.01.2019 - 22:20
У Венесуелі затримали голову опозиційного парламенту
Фото: Хуан Гуаїдо (twitter.com/AsambleaVE)

Правоохоронці відпустили політика після допиту

Спецслужби Венесуели затримали голову опозиційного парламенту країни Хуана Гуаїдо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

У Національній асамблеї Венесуели заявили, що співробітники Боліваріанської служби національної розвідки затримали політика, коли він їхав на свій машині по трасі, яка веде зі столиці країни Каркаса в Ла-Гуайру.

Політика відпустили на свободу після допиту, що надало йому можливість взяти участь в антиурядовій демонстрації в Варгасі, на яку він і прямував до затримання.

"Режим намагався мене зупинити, але ніщо і ніхто нас не зупинить. Ми продовжуємо йти вперед для нашої Венесуели", - заявив Гуаїдо після затримання.

 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Аргентина заборонила в'їзд чиновникам з Венесуели. Уряд Аргентини поінформувало Каракас про рішення призупинити дії угоди про безвізовий в'їзд для дипломатів та чиновників.

 

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