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В Венесуэле возбудили уголовное дело против Гуайдо

Новости » В мире    06.09.2019 - 22:32
В Венесуэле возбудили уголовное дело против Гуайдо
Фото: Хуан Гуайдо (asambleanacional.gob.ve)

Причиной стало предполагаемое намерение отказаться от спорной территории в пользу Гайаны

Генеральная прокуратура Венесуэлы возбудила уголовное дело в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который в конце января объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Генпрокуратуры Венесуэлы.

Отмечается, что поводом для процессуальных действий стало предполагаемое намерение политика отказаться от спорной территории у реки Эссекибо в пользу Гайаны.

"Я должен сообщить об открытии уголовного расследования, которое мы начали вчера после получения новостей о преступных действиях со стороны Ванессы Неуманн, Мануэля Авенданьо и депутата Хуана Гуайдо. Они участвовали в незаконных переговорах об отказе от исторических притязаний Венесуэлы на территорию Эссекибо в обмен на политическую поддержку Великобританией несуществующего статуса и. о. президента", - заявил в пятницу генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.

В свою очередь телеканал Venezolana de Television сообщил, что уголовное дело ведется по статье "измена родине". Ранее с просьбой о начале расследования в отношении Гуайдо к генеральной прокуратуре обратился президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Напомним, в июле в Организации Объединенных Наций заявили, что во время операций сил безопасности в Венесуэле были убиты около 7 тысяч человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп и его администрация рассматривают вопрос введения блокады против Венесуэлы.

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