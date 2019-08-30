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США ожидают от Евросоюза санкций против Венесуэлы в ближайшее время

Новости » Политика    30.08.2019 - 05:55
США ожидают от Евросоюза санкций против Венесуэлы в ближайшее время
Иллюстративное фото (European Parliament)

По мнению Вашингтона ожидать для введения санкций окончания переговоров между Мадуро и оппозицией - ошибка

Соединенные Штаты Америки ожидают, что Европейский Союз в ближайшие месяцы введет санкции в отношении Венесуэлы. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Абрамс отметил, что европейские страны ожидают результатов переговоров между правительством Венесуэлы и оппозицией, но нет никаких признаков того, что Мадуро собирается уйти в отставку.

"Если переговоры потерпят неудачу, они введут санкции. По нашему мнению, это, скорее всего, ошибка, потому что, если бы они ввели санкции сейчас было бы больше шансов для успешных переговоров", - сказал Абрамс.

Он скептически относится к продолжению переговоров.

"Переговоры на паузе. Они не встречались в течение нескольких недель, и дата еще не установлена", - сказал он.

По словам Абрамса, президент Венесуэлы Николас Мадуро все больше полагается на финансовую поддержку "Роснефти".

При этом он отметил, что российская компания, осуществляя операции с венесуэльской нефтью, не нарушает американских санкций.

Напомним, ранее отмечалось, что санкции против Ирана и Венесуэлы, которые ввела администрация президента США Дональда Трампа, могли стать экономически выгодны России.

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