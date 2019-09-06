У Венесуелі порушили кримінальну справу проти Гуайдо

Фото: Хуан Гуайдо (asambleanacional.gob.ve)

Причиною став нібито намір відмовитися від спірної території на користь Гайани

Генеральна прокуратура Венесуели порушила кримінальну справу проти лідера опозиції Хуана Гуайдо, який в кінці січня оголосив себе виконуючим обов'язки глави держави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Генпрокуратури Венесуели.

Зазначається, що приводом для процесуальних дій став "намір" політика відмовитися від спірної території біля річки Ессекібо на користь Гайани.

"Я повинен повідомити про відкриття кримінального розслідування, яке ми почали вчора після отримання новин про злочинні дії з боку Ванесси Неуманн, Мануеля Авенданьо і депутата Хуана Гуайдо. Вони брали участь у незаконних переговорах про відмову від історичних домагань Венесуели на територію Ессекібо в обмін на політичну підтримку великою Британією неіснуючого статусу в. о. президента", - заявив у п'ятницю генеральний прокурор Венесуели Тарек Вільям Сааб.

У свою чергу телеканал Venezolana de Television повідомив, що кримінальна справа ведеться за статтею "зрада батьківщині". Раніше з проханням про початок розслідування щодо Гуайдо до генеральної прокуратури звернувся президент Венесуели Ніколас Мадуро.

Нагадаємо, в липні в Організації Об'єднаних Націй заявили, що під час операцій сил безпеки у Венесуелі було вбито близько 7 тисяч осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп і його адміністрація розглядають питання введення блокади проти Венесуели.