В Венесуэле состоялись демонстрации из-за отключений электричества и воды

В воскресенье, 31 марта, в Каракасе и других городах Венесуэлы прошли демонстрации из-за постоянных отключений электроэнергии и нехватки питьевой воды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Также в стране были прерваны занятия в школах, а рабочий день сокращен. Кроме того, большая часть торговли страны остается закрытой из-за сбоев в государственных службах.

Митинги состоялись в центре Каракаса, в нескольких километрах от президентского дворца, а также в некоторых провинциях.

Фото: митинги в Венесуэле (twitter.com/mundo_gazeta)

Правительство президента Николаса Мадуро дало несколько объяснений причин отключений: от предполагаемых кибератак при поддержке Соединенных Штатов до снайперов, связанных с оппозицией, которые вызвали пожар в районе гидроэлектростанции.

Но оппозиция и эксперты связывают отключение электричества с накопившимися годами сокращения инвестиций в электроэнергетическую систему с тех пор, как покойный бывший президент Уго Чавес национализировал сектор в 2007 году.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, признанный временным президентом полусотней стран, в том числе США, попросил венесуэльцев организовать акцию протеста.

Напомним, в Венесуэле вечером в субботу, 30 марта, произошло четвертое масштабное отключение электричества за месяц, в результате которого электроэнергия отсутствует в большинстве штатов страны.

Отметим, в январе 2019 года Гуайдо принял временное президентство, утверждая, что переизбрание Мадуро в 2018 году было мошенническим и что он узурпировал власть, когда вступил в должность на второй срок.