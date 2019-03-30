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Венесуэльцы опять остались без электричества

Новости » Происшествия    30.03.2019 - 09:17
Венесуэльцы опять остались без электричества
иллюстративное фото (bengkulu.antaranews)

Больницы и аэропорты погрузились во тьму

В Венесуэле вчера вечером, 29 марта, произошло третье масштабное отключение электроэнергии (блэкаут) за месяц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что блэкаут распространился на Каракас и другие крупные города, включая Маракайбо, Валенсию, Маракай и Сан-Кристобаль.

С момента, когда властям удалось преодолеть последствия предыдущего серьезного сбоя в столичных электросетях, прошло всего полтора дня.

В результате происшествия нарушена подача воды в дома. Кроме того, больницы и аэропорты погрузились во тьму.

По данным неправительственной организации NetBlocks, которая отвечает за кибербезопасность, лишь у десяти процентов телекоммуникационной инфраструктуры страны сохранилось подключение к сети интернет.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в качестве причины нового блэкаута назвал возгорание на высоковольтной линии электропередачи.

Напомним, первые масштабные перебои с электроснабжением в Венесуэле начались 7 марта.

25 марта в Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электроэнергии. Блэкаут затронул многие районы Венесуэлы, а также столицу Каракас. 

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