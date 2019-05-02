В Венесуэле сообщили о первом погибшем во время протестов

Во время протестов в Венесуэле в столкновениях погиб как минимум один человек. Об этом сообщил в Twitter лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

Он сообщил, что сейчас проходять 397 демонстраций по всей Венесуэле, 32 человека арестованы и 25 ранены.

"Диктатура убила 24-летнего мужчину, который выразил желание жить в свободе. Я знаю, что моих соболезнований вашей семье недостаточно, но узурпатор знает, что в каждом нашем шаге к свободе есть сила наших мучеников, требующих справедливости", - написал Гуайдо.

По данным новостного портала Efecto Cocuyo, молодой человек, участвовавший в антиправительственной акции протеста, погиб 30 апреля. Как утверждают свидетели, его убили члены вооруженных проправительственных группировок.

Ранее сообщалось, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало власти Венесуэлы не применять силу против демонстрантов.

Отметим, волна массовых митингов с новой силой активизировались 30 апреля. Самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо объявил о начале финальной стадии операции "Свобода", итогом которой должно стать свержение венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

По данным местных СМИ, в столкновениях пострадали более 30 человек. В частности, столкновения произошли возле военной авиабазы Ла-Карлота в Каракасе. Кроме того, были опубликованы кадры того, как бронированный автомобиль совершает наезды на протестующих.