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В Венесуэле сообщили о первом погибшем во время протестов

Новости » Общество    02.05.2019 - 04:23
В Венесуэле сообщили о первом погибшем во время протестов
Фото: Хуан Гуайдо во время протестов в Венесуэле (AFP)

Еще 25 человек были ранены

Во время протестов в Венесуэле в столкновениях погиб как минимум один человек. Об этом сообщил в Twitter лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

Он сообщил, что сейчас проходять 397 демонстраций по всей Венесуэле, 32 человека арестованы и 25 ранены.

"Диктатура убила 24-летнего мужчину, который выразил желание жить в свободе. Я знаю, что моих соболезнований вашей семье недостаточно, но узурпатор знает, что в каждом нашем шаге к свободе есть сила наших мучеников, требующих справедливости", - написал Гуайдо.

По данным новостного портала Efecto Cocuyo, молодой человек, участвовавший в антиправительственной акции протеста, погиб 30 апреля. Как утверждают свидетели, его убили члены вооруженных проправительственных группировок.

В Венесуэле сообщили о первом погибшем во время протестов

Ранее сообщалось, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало власти Венесуэлы не применять силу против демонстрантов.

Отметим, волна массовых митингов с новой силой активизировались 30 апреля. Самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо объявил о начале финальной стадии операции "Свобода", итогом которой должно стать свержение венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

По данным местных СМИ, в столкновениях пострадали более 30 человек. В частности, столкновения произошли возле военной авиабазы Ла-Карлота в Каракасе. Кроме того, были опубликованы кадры того, как бронированный автомобиль совершает наезды на протестующих.

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