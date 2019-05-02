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У Венесуелі повідомили про першого загиблого під час протестів

Новини » Суспільство    02.05.2019 - 04:23
У Венесуелі повідомили про першого загиблого під час протестів
Фото: Хуан Гуайдо під час протестів у Венесуелі (AFP)

Ще 25 людей були поранені

Під час протестів у Венесуелі у сутичках загинула як мінімум одна людина. Про це повідомив в Twitter лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо.

Він повідомив, що зараз проходять 397 демонстрацій по всій Венесуелі, 32 людини заарештовано і 25 поранені.

"Диктатура вбила 24-річного чоловіка, який висловив бажання жити в свободі. Я знаю, що мої співчуття вашій родині недостатні, але узурпатор знає, що в кожному нашому кроці до свободи є сила наших мучеників, що вимагають справедливості", - написав Гуайдо.

За даними новинного порталу Efecto Cocuyo, молодий чоловік, який брав участь в антиурядовій акції протесту, загинув 30 квітня. Як стверджують свідки, його вбили члени проурядових збройних угруповань.

У Венесуелі повідомили про першого загиблого під час протестів

Раніше повідомлялося, що Управління Верховного комісара ООН з прав людини закликав владу Венесуели не застосовувати силу проти демонстрантів.

Зазначимо, хвиля масових мітингів з новою силою активізувалися 30 квітня. Самопроголошений президент Хуан Гуайдо оголосив про початок фінальної стадії операції "Свобода", підсумком якої має стати повалення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

За даними місцевих ЗМІ, у сутичках постраждали більше 30 чоловік. Зокрема, зіткнення відбулися біля військової авіабази Ла-Карлота в Каракасі. Крім того, були опубліковані кадри того, як броньований автомобіль вчиняє наїзди на протестуючих.

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