В Венесуэле в результате ДТП с автобусом погибли 11 человек

Автобус с 40 пассажирами перевернулся и упал в овраг

В Венесуэле в штате Мерида в понедельник, 28 мая, в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом погибли по меньшей мере 11 человек, 16 ранены. Об этом сообщило издание El Nacional.

По предварительным данным, автобус перевернулся и упал в овраг, в нем ехали 40 человек.

Пострадавших доставили в больницу, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

Пока не известно, что стало причиной случившегося.

Фото: на месте аварии в Венесуэле

Напомним, 26 мая в результате аварии автобуса в Уганде погибло 48 человек, в том числе 16 детей, 19 человек погибли на месте.

Автобус, следовавший в столицу Уганды Кампалу, столкнулся с трактором, который ехал впереди. Автобус перевернулся, после чего столкнулся с грузовиком.