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В результате аварии автобуса в Уганде погибли 48 человек

НовостиПроисшествия    26.05.2018 - 16:06
Фото: авария в Уганде (albertoallen/twitter)
Фото: авария в Уганде (albertoallen/twitter)

Среди погибших 16 детей

В результате аварии автобуса в Уганде погибло 48 человек. Об этом сообщает Punch со ссылкой на Красный крест.

Среди погибших 16 детей.

Автобус, следовавший в столицу Уганды Кампалу, столкнулся с трактором, который ехал впереди. Автобус перевернулся, после чего столкнулся с грузовиком.

Как сообщает The Citizen, 19 человек погибли на месте.

Согласно данным министерства транспорта Уганды, в стране с 2015 до 2017 года погибло более 9 500 человек, ситуация ухудшается каждый год.

Напомним, 23 мая в штате Висконсин (США) грузовик въехал в припаркованный на обочине школьный автобус, в результате чего пострадали 20 человек.

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Теги публикации: погибшие, авария, автобус, Уганда  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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