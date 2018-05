В результате аварии автобуса в Уганде погибли 48 человек

Среди погибших 16 детей

В результате аварии автобуса в Уганде погибло 48 человек. Об этом сообщает Punch со ссылкой на Красный крест.

Автобус, следовавший в столицу Уганды Кампалу, столкнулся с трактором, который ехал впереди. Автобус перевернулся, после чего столкнулся с грузовиком.

#BREAKING Red Cross says 48 people were killed in bus-tractor crash in Uganda