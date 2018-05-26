В результате аварии автобуса в Уганде погибли 48 человек

Среди погибших 16 детей
В результате аварии автобуса в Уганде погибло 48 человек. Об этом сообщает Punch со ссылкой на Красный крест.
Среди погибших 16 детей.
Автобус, следовавший в столицу Уганды Кампалу, столкнулся с трактором, который ехал впереди. Автобус перевернулся, после чего столкнулся с грузовиком.
#BREAKING Red Cross says 48 people were killed in bus-tractor crash in Uganda— AFP news agency (@AFP) May 26, 2018
Как сообщает The Citizen, 19 человек погибли на месте.
Согласно данным министерства транспорта Уганды, в стране с 2015 до 2017 года погибло более 9 500 человек, ситуация ухудшается каждый год.
Напомним, 23 мая в штате Висконсин (США) грузовик въехал в припаркованный на обочине школьный автобус, в результате чего пострадали 20 человек.