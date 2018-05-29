У Венесуелі в результаті ДТП з автобусом загинули 11 людей

Автобус з 40 пасажирами перекинувся і впав у яр

У Венесуелі в штаті Меріда в понеділок, 28 травня, в результаті дорожньо-транспортної пригоди з автобусом загинули щонайменше 11 осіб, 16 поранено. Про це повідомило видання El Nacional.

За попередніми даними, автобус перекинувся і впав у яр, у ньому їхали 40 осіб.

Постраждалих доставили в лікарню, стан деяких з них оцінюється як важкий.

На місці події тривають пошуково-рятувальні роботи.

Поки що не відомо, що стало причиною аварії.

Фото: на місці аварії у Венесуелі

Нагадаємо, 26 травня в результаті аварії автобуса в Уганді загинуло 48 осіб, в тому числі 16 дітей, 19 людей загинули на місці.

Автобус, що прямував до столиці Уганди Кампали, зіткнувся з трактором, який їхав попереду. Автобус перекинувся, після чого зіткнувся з вантажівкою.