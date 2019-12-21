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В Венесуэле разбился самолет, есть погибшие

Новости » Происшествия     21.12.2019 - 10:06
В Венесуэле разбился самолет, есть погибшие
Фото: самолет Beechcraft 100 King Air (GlobalAir.com)

Жертвами авиакатастрофы стали 9 человек

В Венесуэле вблизи аэропорта Каракаса произошла авария самолета Beechcraft 100 King Air, на борту которого находились 9 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Infobae.

Как сообщается, авария самолета Beechcraft 100 King Air, который отлетел от горной арки Гуасипати, произошла в 8 километрах от аэропорта Каракаса. На момент катастрофы на борту самолета находились 9 человек.

Местные власти подтвердили гибель всех людей, находившихся на борту Beechcraft 100 King Air. Также было назначено расследование происшествия. Главной версией причины катастрофы является человеческий фактор.

Напомним, ранее в Канаде в провинции Британская Колумбия разбился легкомоторный самолет, в результате чего все находившиеся на борту погибли. Самолет разбился во время захода на посадку в аэропорту Нанаймо. На борту двухмоторного самолета Piper Aerostar находились трое людей.

Также РБК-Украина писало о самолете чилийских военно-воздушных сил, который исчез с экранов радаров по пути в Антарктиду. На борту самолета находились 38 человек: 17 членов экипажа и 21 пассажир. Выяснилось, что военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercule разбился.

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