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У Венесуелі розбився літак, є загиблі

Новини » Надзвичайні події     21.12.2019 - 10:06
У Венесуелі розбився літак, є загиблі
Фото: літак Beechcraft 100 King Air (GlobalAir.com)

Жертвами авіакатастрофи стали 9 людей

У Венесуелі поблизу аеропорту Каракаса сталася аварія літака Beechcraft 100 King Air, на борту якого перебували 9 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Infobae.

Як повідомляється, аварія літака Beechcraft 100 King Air, який відлетів від гірничої арки Гуасіпаті, сталася за 8 кілометрів від аеропорту Каракаса. На момент катастрофи на борту літака перебували 9 людей.

Місцева влада підтвердила загибель всіх людей, що перебували на борту Beechcraft 100 King Air. Також було призначене розслідування події. Головною версією причини катастрофи є людський фактор.

Нагадаємо, раніше в Канаді в провінції Британська Колумбія розбився легкомоторний літак, в результаті чого всі, хто знаходилися на борту загинули. Літак розбився під час заходу на посадку в аеропорту Нанаймо. На борту двомоторного літака Piper Aerostar перебували троє людей.

Також РБК-Україна писало про літак чилійських військово-повітряних сил, що зник з екранів радарів по дорозі в Антарктиду. На борту літака були 38 осіб: 17 членів екіпажу і 21 пасажир.З'ясувалося, що військово-транспортний літак Lockheed C-130 Hercule розбився.

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