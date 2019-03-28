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Европарламент призвал ввести санкции в отношении активов Венесуэлы за рубежом

Новости » Политика    28.03.2019 - 22:14
Европарламент призвал ввести санкции в отношении активов Венесуэлы за рубежом
Иллюстративное фото (twitter.com/Europarl_EN)

ЕП призвал к санкциям в отношении активов незаконных госорганов Венесуэлы за рубежом

Европейский парламент призвал к введению дополнительных санкций в отношении зарубежных государственных венесуэльских активов. Об этом говорится в резолюции ЕП, принятой большинством голосов в четверг в ходе пленарной сессии, говорится на сайте парламента.

ЕП призвал к новым санкциям в отношении активов незаконных государственных органов Венесуэлы за рубежом.

 "Призывает к дополнительным санкциям в отношении активов незаконных государственных органов за рубежом и лиц, ответственных за нарушения прав человека и репрессии.  Считаем, что власти ЕС должны соответственно ограничить передвижения этих лиц, а также их ближайших родственников и заморозить их активы и визы", - говорится в резолюции.

Евродепутаты отметили необходимость признания всеми странами Евросоюза Хуана Гуайдо в качестве "законного временного президента" Венесуэлы, а также назначенных им дипломатических представителей.

Европарламент выразил поддержку плану Гуайдо по созданию переходного правительства и проведению досрочных президентских выборов. Также ЕП заявляет о своей позиции в пользу мирного урегулирования для страны путем проведения свободных, транспарентных и пользующихся доверием президентских выборов на основе установленного графика, справедливых условий для всех участников", говорится в документе.

Напомним, ранее США ввели санкции против Венесуэлы, а именно против венесуэльской горнодобывающей корпорации и ее главы.

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