У Венесуелі стався другий блекаут за добу

Фото: блекаут у Венесуелі (bengkulu.antaranews)

Увечері в суботу без електрики залишилися більшість штатів країни

У Венесуелі увечері в суботу, 30 березня, відбулося четверте масштабне відключення електрики (блекаут) за місяць, у результаті якого відсутня електроенергія в більшості штатів країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

З часу попереднього масштабного відключення електрики у Венесуелі минуло близько доби.

Венесуельський уряд вважає, що перебої з електропостачанням у країні - результат саботажу з боку США і опозиції.

Опозиція називає причиною відключень зношеність електромереж через брак інвестицій в інфраструктуру, погане їх обслуговування та корупцію.

Зазначимо, перше масштабне відключення електроенергії у Венесуелі відбулося 7 березня через аварію на найбільшій гідроелектростанції країни, наступний блекаут, від якого постраждали 16 з 21 штату, стався 25 березня. Третє масштабне відключення було зафіксоване увечері 29 березня і зачепило Каракас й інші великі міста.

Нагадаємо, Європейський парламент закликав до запровадження додаткових санкцій щодо зарубіжних державних венесуельських активів і висловив підтримку плану Гуайдо щодо створення перехідного уряду і проведення дострокових президентських виборів.