В Венесуэле произошел бунт в колонии, десятки погибших

В результате бунта в одной из колоний на северо-западе Венесуэлы погибли почти 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, бунт произошел в колонии венесуэльского города Акаригуа, который находится в штате Португес на северо-западе страны.

По данным министра безопасности Португеса, в колонии произошла неудачная попытка бегства, однако правозащитники назвали инцидент расправой над заключенными. В результате столкновений погибли 29 узников.

"Была предпринята попытка побега, и разгорелась драка между конкурирующими бандами. Полиция вмешалась, чтобы остановить бегство, там уже было 29 смертей", - заявил он.

Отмечается, что в результате бунта пострадали 19 правоохранителей. Сотрудники полиции были ранены в результате взрыва трех гранат, которые применили заключенные. Откуда у заключенных появилось оружие в полиции не сообщают.

Напомним, в ноябре 2018 года произошел бунт в одной из колоний на севере Таджикистана. В результате столкновений между заключенными и силовиками погибли по меньшей мере 50 человек.

Ответственность за организацию беспорядков в колонии строгого режима в Худжанде, на севере Таджикистана взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Представитель МВД, который не был уполномочен давать публичные комментарии сообщил, что бунт начался, когда один заключенный, которого власти считают членом группировки "Исламское государство", напал на охранника.