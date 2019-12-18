В Венесуэле перед выборами позволили голосовать депутатам в изгнании

Национальная Асамблея Венесуэлы, возглавляемая оппозицией, одобрила изменение правила, которое позволит законодателям в изгнании голосовать на сессиях. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Изменения приняты накануне выборов главы законодательного органа, запланированных в следующем месяце.

Правило гласит, что законодатели, которые не могут посещать заседания из-за политических преследований или форс-мажорных обстоятельств, могут голосовать удаленно.

Оппозиция предполагает, что это правило укрепит шансы Хуана Гуайдо на переизбрание на пост главы собрания 5 января после того, как почти два десятка законодателей покинули страну или скрываются.

Это произошло после того, как в этом году они были лишены иммунитета, что подвергает их уголовному преследованию.

Сторонники Николаса Мадуро заявили, что попросят Верховный суд, состоящий из правительственных союзников, отменить решение. Верховный суд уже признал недействительными все действия Национального собрания.

"Правительство стремится вытащить законодателей из оппозиции, чтобы ослабить Гуайдо и поставить под угрозу его президентство в Конгрессе", - сказал Луис Саламанка, профессор политологии Центрального университета Венесуэлы.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура Венесуэлы возбудила уголовное дело в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который в конце января объявил себя исполняющим обязанности главы государства.