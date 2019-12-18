У Венесуелі перед виборами дозволили голосувати депутатам у вигнанні

Національна Асамблея Венесуели, як очолює опозицієя, схвалила зміну правила, яке дозволить законодавцям у вигнанні голосувати на сесіях. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зміни прийняті напередодні виборів глави законодавчого органу, запланованих в наступному місяці.

Правило говорить, що законодавці, які не можуть відвідувати засідання з причини політичних переслідувань або форс-мажорних обставин, можуть голосувати віддалено.

Опозиція припускає, що це правило зміцнить шанси Хуана Гуайдо на переобрання на пост глави зборів 5 січня після того, як майже два десятки законодавців залишили країну або ховаються.

Це сталося після того, як в цьому році вони були позбавлені імунітету, що піддає їх кримінального переслідування.

Прихильники Ніколаса Мадуро заявили, що попросять Верховний суд, що складається з урядових союзників, скасувати рішення. Верховний суд вже визнав недійсними всі дії Національного зборів.

"Уряд прагне витягнути законодавців з опозиції, щоб послабити Гуайдо і поставити під загрозу його президентство в Конгресі", - сказав Луїс Саламанка, професор політології Центрального університету Венесуели.

Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура Венесуели порушила кримінальну справу стосовно лідера опозиції Хуана Гуайдо, який в кінці січня оголосив себе виконуючим обов'язки глави держави.