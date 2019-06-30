В Венесуэле назвали дату переговоров между правительством и оппозицией

Иллюстративное фото (webscreenshot Youtube/Nelson Ferreira channel)

Посредником на переговорах на следующей неделе между властями и оппозицией в Венесуэле выступит Норвегия

В Венесуэле готовятся к переговорам между правительством страны и оппозицией, возглавляемой Хуаном Гуайдо, для урегулирования ситуации в стране. Как передает РБК-Украина, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на три источника, близких к переговорному процессу.

Отмечается, что переговоры могут возобновиться на следующей неделе. Норвегия, которая выступала посредником в двух предыдущих раундах, определит место проведения переговоров. Возможным местом для встречи может стать островное государство Барбадос.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо скептически относится к результативности диалога и настаивает на том, чтобы любые переговоры были сосредоточены на досрочных президентских выборах.

Предыдущие два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы состоялись в мае в столице Норвегии - Осло.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа усилила давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в пятницу, применив санкции против его сына Николасито. Новые санкции являются последним поворотом за шесть месяцев усилий по свержению Мадуро, переизбрание которого в 2018 году было признано незаконным со стороны Соединенных Штатов и большинства западных стран.

Хуан Гуайдо 3 января 2019 года объявил себя исполняющим обязанности президента. Его признали временным главой государства США, страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Его поддержали Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.