У Венесуелі назвали дату переговорів між урядом і опозицією

Ілюстративне фото (webscreenshot Youtube/Nelson Ferreira channel)

Посередником на переговорах наступного тижня між владою і опозицією у Венесуелі виступить Норвегія

У Венесуелі готуються до переговорів між урядом і опозицією, очолюваною Хуаном Гуайдо, для врегулювання ситуації в країні. Як передає РБК-Україна, про це повідомило агентство Associated Press з посиланням на три джерела, близьких до переговорного процесу.

Наголошується, що переговори можуть відновитися наступного тижня. Норвегія, яка виступала посередником в двох попередніх раундах, визначить місце проведення переговорів. Можливим місцем для зустрічі може стати острівна держава Барбадос.

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо скептично ставиться до результативності діалогу і наполягає на тому, щоб будь-які переговори були зосереджені на дострокових президентських виборах.

Попередні два раунди непрямих переговорів між владою і опозицією Венесуели відбулися в травні в столиці Норвегії - Осло.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа посилила тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро в п'ятницю, застосувавши санкції проти його сина Ніколасіто. Нові санкції є останнім поворотом за шість місяців зусиль по скиданню Мадуро, переобрання якого в 2018 році було визнано незаконним з боку Сполучених Штатів та більшості західних країн.

Хуан Гуайдо 3 січня 2019 року оголосив себе виконуючим обов'язки президента. Його визнали тимчасовим главою держави США, країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав та більшість країн ЄС. Чинний президент Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США. Його підтримали Росія, Білорусь, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сирія і Туреччина.