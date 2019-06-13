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Венесуэла выпускает в оборот три новые крупные купюры

Новости » Происшествия    13.06.2019 - 04:59
Венесуэла выпускает в оборот три новые крупные купюры
Иллюстративное фото (boingboing.net))

До этого самой крупной купюрой оставался дензнак в 500 боливаров

Венесуэла выпускает в оборот три новые купюры номиналом в 10 тыс., 20 тыс. и 50 тыс. боливаров. Об этом в среду, 12 июня, сообщил Центробанк республики.

Новые деньги будут вводиться в обращение постепенно и дополнят действующий сейчас набор денежных знаков.

20 августа 2018 года в Венесуэле началась деноминация: с купюр убрали пять нулей и привязали новую валюту - суверенный боливар - к национальной криптовалюте петро, стоимость которой приравнивается к цене на нефть. Благодаря этому до 12 июня самой крупной купюрой оставался дензнак в 500 боливаров.

Ранее сообщалось, что немецкий Deutsche Bank AG конфисковал у Венесуэлы 20 тонн золота, поскольку она не выполнила условий соглашения по кредиту на 750 млн долларов, который получила у этого банка. 

РБК-Украина писало, что британская компания De La Rue, печатающая около трети всех банкнот мира, потеряла 18 млн фунтов в связи с тем, что центральный банк Каракаса не смог выплатить долг из-за санкций. 

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