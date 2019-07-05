В Венесуэле в ходе операций сил безопасности убили 7 тыс. человек, - ООН

В Организации Объединенных Наций 4 июля заявили, что во время операций сил безопасности в Венесуелі были убиты около 7 тысяч человек. Об этом пишет "Радио Свобода".

Отмечается, что немалое количество из числа погибших стали жертвами "казни", а ситуации с арестованными и убитыми гражданами подавались властью как такие, в которых они оказывали сопротивление полиции.

"Количество случаев вероятных неподсудных убийств со стороны сил безопасности была шокирующе высоким", - говорится в сообщении.

В докладе власти Венесуэлы призывают прекратить грубые нарушения политических, социальных, гражданских и экономических прав в стране.

Как известно, оппозиционер Хуан Гуайдо 3 января 2019 года объявил себя исполняющим обязанности'язки президента. Его признали временным главой государства США, страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой государственного переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Его поддержали Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция. После этого в стране не утихают протесты, которые часто сопровождаются силовыми разгонами.

РБК-Украина писало, что 30 июня сообщалось, что в Венесуэле готовятся к переговорам между правительством и оппозицией, возглавляемой Хуаном Гуайдо, для урегулирования ситуации в стране.