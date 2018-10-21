У Венесуелі заарештували судно з українцем на борту за перевезення 147 кг кокаїну

Фото: кокаїн на судні Jose Progress (twitter.com/bsanchez46)

Судно Jose Progress прямувало в бельгійський порт Гент

Прокуратура Венесуели повідомила, що владою було заарештовано 20 осіб та вилучено 147 кілограм кокаїну на борту судна під прапором Панами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Cooperante.

Повідомляється, що затримання сталося 7 жовтня, в бухті Хосе Антоніо Асоатегі, коли антинаркотична служба національної Боліваріанської гвардії проводили "рутинну підводну інспекцію".

У прокуратурі розповіли, що судно Jose Progress прямувало в Бельгію в порт Гент. При огляді дайверами зовнішніх сторін корабля було виявлено кілька мішків, їм було наказано їх підняти. У цих мішках знаходилось 124 упаковки кокаїну, які мали загальну вагу в 147 кілограмів.

На судні перебувало сімнадцять іноземців та 3 три громадянина Венесуели. Серед іноземців було 13 філіппінців, три громадянина РФ і один українець. Всі вони звинувачуються в "незаконному обороті наркотичних засобів і психотропних речовин".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сальвадорі правоохоронці конфіскували понад 550 кг кокаїну. Вартість виявленого наркотику оцінюється в 13,8 млн доларів.