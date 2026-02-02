Венесуела звільнила десятки політв'язнів, серед них - відомий активіст і критик режиму

Правозахисний активіст Хав’єр Таразона, один із найбільш відомих критиків режиму Венесуели, був звільнений з в’язниці після понад чотирьох з половиною років ув’язнення. Ще було звільнено мінімум 30 політв'язнів.

Таразона, директор організації FundaRedes, яка документує порушення прав людини уздовж кордону з Колумбією, був затриманий у липні 2021 року за звинуваченнями у "тероризмі" та змові, які багато правозахисників вважають політично мотивованими.

Правозахисна організація Foro Penal зазначила, що звільнення Таразони відбулося у межах ширшого процесу звільнення політичних в’язнів, в рамках якого з початку січня були випущені сотні ув’язнених.

Серед звільнених - щонайменше ще 30 осіб, яких вважають політичними в’язнями, але при цьому правозахисники та родини ув’язнених критикують процес за повільність і недостатню прозорість. За їхніми даними, понад 700 людей все ще залишаються за ґратами.

Звільнення відбулося після того, як тимчасова президентка Делсі Родрігес оголосила про амністійний законопроєкт, який передбачає звільнення ув’язнених за політичними статтями, а також плани перетворити в’язницю El Helicoide у соціальний центр - місце, яке раніше неодноразово критикували за тортури та порушення прав людини.

Родина Таразони в соціальних мережах написала, що після 1 675 днів за ґратами (4 роки 7 місяців) він "знову вільний", а його звільнення є символом "надії для інших, хто чекає на свободу".

Організації з прав людини наголошують, що хоча ці кроки визнають певний прогрес, вони не розв’язують загальну проблему політичних репресій у Венесуелі і питання повного звільнення всіх політичних в’язнів залишається відкритим.