ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Венесуэла открывает границу с Колумбией с 8 июня

Новости » Политика    08.06.2019 - 05:39
Венесуэла открывает границу с Колумбией с 8 июня
Фото: Николас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Мадуро заявил, что распорядился открыть пограничные пункты в штате Тачира

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об открытии границы Боливарианской Республики с Колумбией, закрытой в феврале. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

Мадуро уточнил, что дал распоряжение открыть пограничные пункты на границе с Колумбией в штате Тачира с 8 июня.

"В полной мере осуществляя наш суверенитет, я распорядился открыть пограничные пункты с Колумбией в штате Тачира, начиная с этой субботы, 8 июня", - говорится в сообщении.

Президент Венесуэлы также назвал венесуэльцев "народом мира, который твердо защищает свою независимость и самоопределение".

Напомним, Мадуро распорядился частично закрыть границу с Колумбией 23 февраля, когда с колумбийской территории должен был прибыть гуманитарный конвой для жителей Венесуэлы, а через некоторое время приказал развернуть на границе войска.

Венесуэла также разорвала с Колумбией дипломатические отношения.

Президент Колумбии Иван Дуке, в свою очередь, призвал вооруженные силы и жителей Боливарианской Республики отказаться от поддержки действующего президента Николаса Мадуро и перейти на сторону оппозиции.

США ужесточают нефтяные санкции по отношению к Венесуэле Гуайдо пообещал продолжение протестов в Венесуэле из-за провала переговоров
Новости Украины границаКолумбияВенесуэлаНиколас Мадуро
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь