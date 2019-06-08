Венесуэла открывает границу с Колумбией с 8 июня

Фото: Николас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Мадуро заявил, что распорядился открыть пограничные пункты в штате Тачира

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об открытии границы Боливарианской Республики с Колумбией, закрытой в феврале. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

Мадуро уточнил, что дал распоряжение открыть пограничные пункты на границе с Колумбией в штате Тачира с 8 июня.

"В полной мере осуществляя наш суверенитет, я распорядился открыть пограничные пункты с Колумбией в штате Тачира, начиная с этой субботы, 8 июня", - говорится в сообщении.

Президент Венесуэлы также назвал венесуэльцев "народом мира, который твердо защищает свою независимость и самоопределение".

Напомним, Мадуро распорядился частично закрыть границу с Колумбией 23 февраля, когда с колумбийской территории должен был прибыть гуманитарный конвой для жителей Венесуэлы, а через некоторое время приказал развернуть на границе войска.

Венесуэла также разорвала с Колумбией дипломатические отношения.

Президент Колумбии Иван Дуке, в свою очередь, призвал вооруженные силы и жителей Боливарианской Республики отказаться от поддержки действующего президента Николаса Мадуро и перейти на сторону оппозиции.