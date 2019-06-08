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Венесуела відкриває кордон з Колумбією з 8 червня

Новини » Політика    08.06.2019 - 05:39
Венесуела відкриває кордон з Колумбією з 8 червня
Фото: Ніколас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Мадуро заявив, що розпорядився відкрити прикордонні пункти в штаті Тачіра

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про відкриття кордону Боліваріанської Республіки з Колумбією, закритого в лютому. Про це передає РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Twitter.

Мадуро уточнив, що дав розпорядження відкрити прикордонні пункти на кордоні з Колумбією у штаті Тачіра з 8 червня.

"Повною мірою втілюючи наш суверенітет, я розпорядився відкрити прикордонні пункти з Колумбією у штаті Тачіра, починаючи з цієї суботи, 8 червня", - йдеться в повідомленні.

Президент Венесуели також назвав венесуельців "народом миру, який твердо захищає свою незалежність і самовизначення".

Нагадаємо, Мадуро розпорядився частково закрити кордон із Колумбією 23 лютого, коли з колумбійської території мав прибути гуманітарний конвой для жителів Венесуели, а через деякий час наказав розгорнути на кордоні війська.

Венесуела також розірвала дипломатичні відносини з Колумбією.

Президент Колумбії Іван Дуке, своєю чергою, закликав збройні сили і жителів Боліваріанської Республіки відмовитися від підтримки чинного президента Ніколаса Мадуро і перейти на бік опозиції.

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