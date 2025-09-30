Венесуела готується до нападу США: які повноваження матиме Мадуро

Погрози з боку США

Раніше РБК-Україна з посиланням на NBC писало про плани США почати удари по наркокартелях Венесуели вже за кілька тижнів.

Двоє зі співрозмовників видання та ще один посадовець, обізнаний з обговореннями, зазначили, що остання військова ескалація США частково викликана тим, що, на думку адміністрації, Мадуро, робить недостатньо для зупинки потоку наркотиків із країни.

Сам Мадуро раніше заперечував будь-яку причетність до наркоторгівлі та неодноразово заявляв, що США намагаються усунути його від влади.

Венесуела не є великим виробником кокаїну, але вважається головним транзитним пунктом для рейсів із наркотиками. Водночас, країну не вважають джерелом незаконного фентанілу, що надходить до США переважно з Мексики.

У 2020 році, під час першого терміну Трампа, Міністерство юстиції США висунуло Мадуро обвинувачення у наркоторгівлі.