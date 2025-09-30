Венесуэла готовится к нападению США: какие полномочия будет иметь Мадуро

Как сообщила вице-президент страны Делси Родригес, указ вступит в силу в случае внешней агрессии, в частности, со стороны США.

В таком случае президент сможет развернуть вооруженные силы, полицию и гражданские оборонительные подразделения на всей территории Венесуэлы, а также предоставить военным полномочия контролировать государственные службы и нефтяную промышленность.

В случае нападения будут введены в действие также планы по обеспечению безопасности граждан, призыву ополченцев и резервистов, защите сухопутных, морских и воздушных границ.

"Указ о чрезвычайном положении направлен на защиту территориальной целостности, суверенитета, независимости и жизненно важных стратегических интересов нашей республики", - заявила Делси Родригес.