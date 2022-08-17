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Венесуэла частично возьмет на себя восстановление сгоревшего нефтяного терминала на Кубе

Фото: Венесуэла вызвалась помочь Кубе в восстановлении нефтяного терминала (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Венесуэла поддержит Кубу в реконструкции ее единственного порта для супертанкеров в Матансасе, который был частично уничтожен пожаром после удара молнии.

Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Куба долгое время использовала терминал Матансас, расположенный примерно в 130 км от Гаваны, для импорта и хранения большей части сырой нефти и мазута.

Мадуро поручил министру нефти Венесуэлы связаться с кубинскими властями, чтобы начать проектирование реконструкции танкерной верфи.

"Мы намерены создать проект, определить, где будет построен новый терминал, где будет разгрузочная площадка, и сразу же начнем строительство", — сказал Мадуро.

Венесуэла, которая является основным импортером сырой нефти и топлива для Кубы, за первые семь месяцев этого года отгрузила на остров около 57 000 баррелей в сутки, что соответствует объемам 2021 года.

Напомним, что кубинские пожарные 10 августа потушили пожар, который за пять дней уничтожил 40% основного запаса топлива на острове и вызвал массовые отключения электроэнергии.

Ранее мы сообщали, что в муниципалитете Матансас, что на западе Кубы, попадание молнии вызвало масштабный пожар в одном из резервуаров нефтехранилища. Пострадало более 120 человек.

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КубаВенесуэла