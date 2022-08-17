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Венесуела частково візьме на себе відновлення згорілого нафтового терміналу на Кубі

Фото: Венесуела зголосилася допомогти Кубі у відновленні нафтового терміналу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Венесуела підтримає Кубу в реконструкції її єдиного порту для супертанкерів в Матансасі, який був частково знищений пожежею після удару блискавки.

Про це заявив президент Венесуели Ніколас Мадуро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Куба довгий час використовувала термінал Матансас, розташований приблизно в 130 км від Гавани, для імпорту та зберігання більшої частини сирої нафти і мазуту.

Мадуро доручив міністру нафти Венесуели зв'язатися з кубинською владою, щоб почати проектування реконструкції танкерної верфі.

"Ми маємо намір створити проект, визначити, де буде побудований новий термінал, де буде розвантажувальний майданчик, і відразу ж почнемо будівництво", — сказав Мадуро.

Венесуела, яка є основним імпортером сирої нафти і палива для Куби, за перші сім місяців Цього року відвантажила на острів близько 57 000 барелів на добу, що відповідає обсягам 2021 року.

Нагадаємо, що кубинські пожежники 10 серпня загасили пожежу, яка за п'ять днів знищила 40% основного запасу палива на острові і викликав масові відключення електроенергії.

Раніше ми повідомляли, що у муніципалітеті Матансас, що на заході Куби, попадання блискавки викликало масштабну пожежу в одному з резервуарів нафтосховища. Постраждало понад 120 осіб.

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КубаВенесуэла