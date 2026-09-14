Венесуела 2.0: Трамп заявив, що США можуть залишитися в Ірані та контролювати нафту

Президент США Дональд Трамп припустив, що Сполучені Штати можуть залишитися в Ірані після завершення війни та взяти контроль над нафтою, як це було у випадку з Венесуелою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У ході спілкування з пресою Трамп сказав, що укладе лише "правильну угоду" і не укладатиме "погану". Крім цього, він додав, що Іран "постійно закликає" до мирних переговорів, хоча Тегеран раніше таке твердження відкидав.
Також президент США припустив, що Вашингтон взаємодіє з Іраном. У цьому контексті він провів паралель із угодою Сполучених Штатів із Венесуелою, згідно з якою США взяли під контроль п'яту частину величезних нафтових запасів Венесуели.
"Зрештою ми підемо (з Ірану - ред.), якщо тільки не вирішимо залишитися і зберегти нафту, як це зробила Венесуела", - заявив Трамп, додавши, що доходи США від Венесуели "багаторазово окупили війну".
Крім того, глава Білого дому знову підтвердив, що, як і раніше, очікує закінчення війни з Іраном цього року, і можливо, одразу після проміжних виборів у США, які будуть у листопаді.
Резюмуючи він сказав, що ціна на бензин у США "різко впаде" після закінчення війни з Іраном.
Нагадаємо, днями WSJ повідомило, щоІран відновив виробництво балістичних ракет на підземних об'єктах після масштабних ударів США та Ізраїлю по промисловій інфраструктурі країни. Джерела кажуть, що Тегеран вже збирає ракети двох основних типів, хоча обсяги виробництва залишаються нижчими, ніж до війни.
Також Financial Times писало, що Іран попросив у Росії дрони типу "Герань" для війни проти США та Ізраїлю. Йдеться про тих безпілотників, які Росія модернізувала, і тепер вони з реактивним двигуном.