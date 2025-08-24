Венера у Леві подарує незабутній початок осені: ці знаки Зодіаку вхоплять успіх за хвіст

Яким знакам Зодіаку дуже пощастить

"25 серпня Венера, планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, здійснює інгресію до знаку Лева", - розповіла астролог.

Венера перебуватиме в п’ятому знаку Зодіаку до 19 вересня 2025 року. І це, зазначила Соловйова, нейтральне положення для цієї планети.

Позитивний вплив у період з 25 серпня по 19 вересня відчують представники таких знаків Зодіаку:

Лев

Овен

Стрілець

Близнюки

Терези.

Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:

Водоліям

Тельцям

Скорпіонам.

"У цей період можуть перейти в нову площину ситуації, які стосуються дітей, романтичних стосунків, хобі, творчості, азарту, публічних виступів, шоу-бізнесу, предметів розкошів, лідерських і керівних посад", - нагадала астролог.

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з бізнесом, комерцією, торгівлею, банківською справою, взаємовідносинами, косметологією та пластичною хірургією, індустрією краси, різноманітним мистецтвом, особливо живописом, дизайном, літературою, поезією, хореографією, акторством", додала вона.