UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У Венедиктовой рассказали, будут ли обжаловать меру пресечения Медведчуку

Автор: Олег Черныш

Офис генерального прокурора пока не решил, обжаловать ли решение Печерского райсуда Киева касательно меры пресечения Виктору Медведчуку. Суд сегодня отправил подозреваемого в государственной измене нардепа под круглосуточный домашний арест.

Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе офиса генпрокурора.

Как пояснили в прокуратуре, решение об обжаловании меры пресечения примут после того, как получат полный текст судебного постановления.

"После получения полного текста решения и изучения всех мотивов суда, будет принято решение о его обжаловании", - сказали в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Напомним, Печерский райсуд сегодня отклонил ходатайство прокуратуры о взятии Медведчука под стражу с правом внесения залога. Нардепа решили отправить под круглосуточный домашний арест, наложив на него обязательства.

Сторона обвинения просила суд отправить Медведчука в СИЗО до 10 июля с правом залога в размере 300 млн гривен.

Кроме того, как рассказали в прокуратуре, в случае доказательства вины Медведчуку будет грозить до 15 лет тюрьмы.

Как проходило сегодняшнее заседание, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Виктор МедведчукСудмера пресеченияГПУ