У Венедиктовой рассказали, будут ли обжаловать меру пресечения Медведчуку

Офис генерального прокурора пока не решил, обжаловать ли решение Печерского райсуда Киева касательно меры пресечения Виктору Медведчуку . Суд сегодня отправил подозреваемого в государственной измене нардепа под круглосуточный домашний арест.

Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе офиса генпрокурора.

"После получения полного текста решения и изучения всех мотивов суда, будет принято решение о его обжаловании", - сказали в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Как пояснили в прокуратуре, решение об обжаловании меры пресечения примут после того, как получат полный текст судебного постановления.

Напомним, Печерский райсуд сегодня отклонил ходатайство прокуратуры о взятии Медведчука под стражу с правом внесения залога. Нардепа решили отправить под круглосуточный домашний арест, наложив на него обязательства.

Сторона обвинения просила суд отправить Медведчука в СИЗО до 10 июля с правом залога в размере 300 млн гривен.

Кроме того, как рассказали в прокуратуре, в случае доказательства вины Медведчуку будет грозить до 15 лет тюрьмы.

Как проходило сегодняшнее заседание, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.