ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Венедиктова заявила, что подписала пять подозрений нардепам

Новина українською → Киев, Пятница 23 апреля 2021 00:14
Венедиктова заявила, что подписала пять подозрений нардепам Фото: генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала пять подозрений народным депутатам. Институт снятия неприкосновенности работает.

Об этом она сообщила в эфире передачи "Право на власть".

Она напомнила, что была председателем комитета, когда снимали неприкосновенность.

"У нас одно дело в отношении народного депутата в суде, два депутата на 290-х, остальные - мы ждем досудебного расследования. Первое подозрение, подписанное мной - подозрение народному депутату Киве. Затем был народный депутат Юрченко, после этого был кнопкодав. И последним был человек, который не заплатил примерно 70 млн гривен налога за то, что продавал квартиры не как ЧП, а просто, как физическое лицо", - заявила генпрокурор.

Напомним, Офис генпрокурора сообщил о подозрении трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор", лидером которой является нардеп Виктор Медведчук.

Их подозревают в участии в организации и проведении незаконного "референдума" в Крыму.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика подозрение Генпрокурор
NEWS
Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico
Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico
DAILY
Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше