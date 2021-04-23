ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Венедіктова заявила, що підписала п'ять підозр нардепам

Новость на русском → Київ, П'ятниця 23 квітня 2021 00:14
Венедіктова заявила, що підписала п'ять підозр нардепам Фото: Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала п'ять підозр народним депутатам. Інститут зняття недоторканності працює.

Про це вона повідомила в ефірі передачі " Право на владу".

Вона нагадала, що була головою комітету, коли знімали недоторканність.

"У нас одна справа щодо народного депутата в суді, два депутати на 290-х, решта - ми чекаємо досудового розслідування. Перша підозра, підписана мною - підозра народному депутату Киві. Потім був народний депутат Юрченко, після цього був кнопкодав. І останньою була людина, яка не заплатила приблизно 70 млн гривень податку за те, що продавала квартири не як ПП, а просто, як фізична особа", - заявила генпрокурор.

Нагадаємо, офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір", лідером якої є нардеп Віктор Медведчук.

Вони підозрюються в участі в організації та проведенні незаконного "референдуму" в Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика подозрение Генпрокурор
NEWS
Єврокомісія готується почати розслідування проти AstraZeneca, - Politico
Єврокомісія готується почати розслідування проти AstraZeneca, - Politico
DAILY
Людмила Денісова: У 2020 році повідомлень про порушення прав громадян стало на 40% більше
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Людмила Денісова: У 2020 році повідомлень про порушення прав громадян стало на 40% більше