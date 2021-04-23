Венедіктова заявила, що підписала п'ять підозр нардепам
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала п'ять підозр народним депутатам. Інститут зняття недоторканності працює.
Про це вона повідомила в ефірі передачі " Право на владу".
Вона нагадала, що була головою комітету, коли знімали недоторканність.
"У нас одна справа щодо народного депутата в суді, два депутати на 290-х, решта - ми чекаємо досудового розслідування. Перша підозра, підписана мною - підозра народному депутату Киві. Потім був народний депутат Юрченко, після цього був кнопкодав. І останньою була людина, яка не заплатила приблизно 70 млн гривень податку за те, що продавала квартири не як ПП, а просто, як фізична особа", - заявила генпрокурор.
Нагадаємо, офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір", лідером якої є нардеп Віктор Медведчук.
Вони підозрюються в участі в організації та проведенні незаконного "референдуму" в Криму.