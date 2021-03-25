Венедиктова задекларировала почти 900 тысяч гривен зарплаты за прошлый год
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова задекларировала 884 246 гривен зарплаты за прошлый год. У нее есть автомобиль Porsche Cayenne и два жилых дома.
Соответствующая декларация опубликована на сайте НАПК.
В декларации она указала паркоместо, два земельных участка в 1500 м. кв., жилой дом площадью 387,5 м. кв. за 2,5 млн гривен, жилой дом площадью 147,8 м. кв.
У генпрокурора есть автомобиль Porsche Cayenne 2013. Также указан автомобиль HONDA CR-V 2016, который принадлежит ее мужу Денису Колеснику.
Венедиктова за 2020 год заработала 884 246 гривен на официальном месте работы. Ее муж - 608 598 гривен по официальному месту трудоустройства. Он работает в Департаменте киберполиции.
В "Приватбанке" Венедиктова сохраняет 7 тысяч гривен, в "Райффайзен банке Аваль" 5 тысяч евро, в "УкрСиббанке" 2970 гривен. Наличными Венедиктова сохраняет 20 тысяч долларов, 620 тысяч гривен.
Напомним, глава Минобороны Таран задекларировал более 2 млн гривен доходов за 2020 год.
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков задекларировал более 1 млн гривен зарплаты за 2019 год.