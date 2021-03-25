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Венедиктова задекларировала почти 900 тысяч гривен зарплаты за прошлый год

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 12:40
Венедиктова задекларировала почти 900 тысяч гривен зарплаты за прошлый год Фото: Ирина Венедиктова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова задекларировала 884 246 гривен зарплаты за прошлый год. У нее есть автомобиль Porsche Cayenne и два жилых дома.

Соответствующая декларация опубликована на сайте НАПК.

В декларации она указала паркоместо, два земельных участка в 1500 м. кв., жилой дом площадью 387,5 м. кв. за 2,5 млн гривен, жилой дом площадью 147,8 м. кв.

У генпрокурора есть автомобиль Porsche Cayenne 2013. Также указан автомобиль HONDA CR-V 2016, который принадлежит ее мужу Денису Колеснику.

Венедиктова за 2020 год заработала 884 246 гривен на официальном месте работы. Ее муж - 608 598 гривен по официальному месту трудоустройства. Он работает в Департаменте киберполиции.

В "Приватбанке" Венедиктова сохраняет 7 тысяч гривен, в "Райффайзен банке Аваль" 5 тысяч евро, в "УкрСиббанке" 2970 гривен. Наличными Венедиктова сохраняет 20 тысяч долларов, 620 тысяч гривен.

Напомним, глава Минобороны Таран задекларировал более 2 млн гривен доходов за 2020 год.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков задекларировал более 1 млн гривен зарплаты за 2019 год.

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