Венедіктова задекларувала майже 900 тисяч гривень зарплати за минулий рік
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова задекларувала 884 246 гривень зарплати за минулий рік. Вона має авто Porsche Cayenne та два житлових будинки.
Відповідна декларація опублікована на сайті НАЗК.
В декларації вона вказала паркомісце, дві земельні ділянки на 1500 м. кв., житловий будинок площею 387,5 м. кв. за 2,5 млн гривень, житловий будинок площею 147,8 м. кв.
Генпрокурор має автомобіль Porsche Cayenne 2013. Також вказаний автомобіль HONDA CR-V 2016, який належить її чоловіку Денису Колеснику.
Венедіктова за 2020 рік заробила 884 246 гривень на офіційному місці роботи. ЇЇ чоловік - 608 598 гривень за офіційним місцем працевлаштування. Він працює у Департаменті кіберполіції.
У "Приватбанку" Венедіктова зберігає 7 тисяч гривень, в "Райффайзен банку Аваль" 5 тисяч євро, в "Укрсиббанку" 2 970 гривень. Готівкою Венедіктова зберігає 20 тисяч доларів, 620 тисяч гривень.
Нагадаємо, глава Міноборони Таран задекларував понад 2 млн гривень доходів за 2020 рік.
Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков задекларував понад 1 млн гривень зарплати за 2019 рік.