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Венедиктова взялась за коррупцию в украинском футболе

Автор: РБК-Украина

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова решила активизировать расследование дел о коррупции в украинском футболе. В частности, она взяла под контроль ход следственных действий.

Об этом она сообщила в своем Facebook.

По ее словам, речь идет о деле, в котором фигурируют представители законодательной и исполнительной власти, а также чиновники Федерации футбола Украины (сегодня Украинская ассоциация футбола).

"В свое время дело было очень громким, сопровождалась журналистскими расследованиями, но по непонятным причинам застыло как холодец", - отметила Венедиктова.

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Она добавила, что присоединится к группе прокуроров уже с завтрашнего дня.

Напомним, в прошлом году Верховная рада Украины даже создала временную следственную комиссию (ВСК) по коррупции в украинском футболе.

Эта комиссия должна была проверить возможные факты коррупции со стороны президента УАФ Андрея Павелко, который в парламенте 8 созыва возглавлял бюджетный комитет Рады. По данным следствия, он якобы мог быть причастным к возможному хищению бюджетных денег, выделенных на строительство футбольных полей с искусственным покрытием.

Кроме того, в 2018 году в Украине прошла серия обысков по делу договорных матчей. В полиции сообщили, что в схемах были задействованы бывшие и действующие футболисты.

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Новости Украины коррупцияИрина ВенедиктоваФутбол